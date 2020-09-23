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Всероссийская штабная тренировка

2 октября 2020 г. будет проведена всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Федерации».

Целями тренировки являются: Отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц РСЧС и ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях.

Начало тренировки 2.10.2020 в 01:00, окончание 2.10.2020 в 18:00 местного времени.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / В России

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