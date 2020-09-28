Регионы по реализации нацпроектов в августе от Медиалогии

/В России/

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Период исследования: август 2020 года.

ТОП-20 регионов РФ:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Краснодарский край 31 866,5 2 Татарстан 29 757,4 3 Приморский край 26 110,9 4 Нижегородская область 23 929,6 5 Московская область 21 368,9 6 Самарская область 21 274,7 7 Башкортостан 19 665,7 8 Ставропольский край 17 356,9 9 Удмуртия 17 050,7 10 Москва 16 008,3 11 Санкт-Петербург 15 963,3 12 Новосибирская область 15 757,9 13 Тюменская область 14 915,4 14 Республика Саха 14 787,4 15 Свердловская область 14 353,3 16 Ленинградская область 13 563,9 17 Пермский край 13 000,2 18 Иркутская область 12 924,3 19 Ульяновская область 12 466,7 20 Волгоградская область 11 688,5

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край, Татарстан и Приморский край.

СМИ сообщали, что более 100 предприятий Краснодарского края участвуют в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", к 2024 году их должно стать более 300. Также СМИ сообщали, что освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%. Помимо этого СМИ сообщали, что экспорт сахара из Краснодарского края увеличился более чем в восемь раз в 2020 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

СМИ сообщали, что стоимость строительства Вознесенского тракта в Казани в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оценили в 17 млрд рублей. Также СМИ сообщали, что в Татарстане запустили новый участок Большого Казанского кольца в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Помимо этого, предприниматели Татарстана получили микрозаймы на общую сумму 552,4 млн рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

СМИ сообщали, что власти Приморья планируют к 2022 году построить 15 детских садов, создав свыше трех тысяч дополнительных мест для детей. Также СМИ сообщали, что в Приморском крае планируют создать еще 12 новых мастерских для подготовки молодежи к профессиональным состязаниям по стандартам WorldSkills в рамках нацпроекта "Образование". Помимо этого, правительство Приморского края направило более 470 млн рублей на выплату удвоенных пособий в рамках нацпроекта "Демография".

Источник: Медиалогия