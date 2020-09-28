Регионы по реализации нацпроектов в августе от Медиалогии
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: август 2020 года.
ТОП-20 регионов РФ:
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Краснодарский край
|
31 866,5
|
2
|
Татарстан
|
29 757,4
|
3
|
Приморский край
|
26 110,9
|
4
|
Нижегородская область
|
23 929,6
|
5
|
Московская область
|
21 368,9
|
6
|
Самарская область
|
21 274,7
|
7
|
Башкортостан
|
19 665,7
|
8
|
Ставропольский край
|
17 356,9
|
9
|
Удмуртия
|
17 050,7
|
10
|
Москва
|
16 008,3
|
11
|
Санкт-Петербург
|
15 963,3
|
12
|
Новосибирская область
|
15 757,9
|
13
|
Тюменская область
|
14 915,4
|
14
|
Республика Саха
|
14 787,4
|
15
|
Свердловская область
|
14 353,3
|
16
|
Ленинградская область
|
13 563,9
|
17
|
Пермский край
|
13 000,2
|
18
|
Иркутская область
|
12 924,3
|
19
|
Ульяновская область
|
12 466,7
|
20
|
Волгоградская область
|
11 688,5
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край, Татарстан и Приморский край.
СМИ сообщали, что более 100 предприятий Краснодарского края участвуют в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", к 2024 году их должно стать более 300. Также СМИ сообщали, что освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%. Помимо этого СМИ сообщали, что экспорт сахара из Краснодарского края увеличился более чем в восемь раз в 2020 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
СМИ сообщали, что стоимость строительства Вознесенского тракта в Казани в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оценили в 17 млрд рублей. Также СМИ сообщали, что в Татарстане запустили новый участок Большого Казанского кольца в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Помимо этого, предприниматели Татарстана получили микрозаймы на общую сумму 552,4 млн рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
СМИ сообщали, что власти Приморья планируют к 2022 году построить 15 детских садов, создав свыше трех тысяч дополнительных мест для детей. Также СМИ сообщали, что в Приморском крае планируют создать еще 12 новых мастерских для подготовки молодежи к профессиональным состязаниям по стандартам WorldSkills в рамках нацпроекта "Образование". Помимо этого, правительство Приморского края направило более 470 млн рублей на выплату удвоенных пособий в рамках нацпроекта "Демография".
Источник: Медиалогия