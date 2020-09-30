В Российской Федерации введён в действие новый ГОСТ на ячмень

/В России/

Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора информирует о том, что на территории Российской Федерации с 01.10.2020 г. вступает в действие в качестве национального новый межгосударственный стандарт ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».

Данный документ вводится взамен прежнего ГОСТ 28672-90 «Ячмень. Технические условия».

В новом стандарте устанавливаются единые требования к качеству как заготовляемого, так и поставляемого зерна, а также исключаются базисные нормы качества.

В новом ГОСТе вводятся требования по разделению ячменя на классы в зависимости от качества зерна. Также установлены требования к составу основного зерна, сорной и зерновой примеси, требования к условиям транспортирования и хранения, правила приемки, методы контроля, уровни содержания токсичных элементов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, вредных примесей, ГМО, заряженность вредителями и загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями.

Введение нового межгосударственного стандарта направлено на соблюдение требований технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и обеспечение установленных в нём допустимых уровней показателей безопасности. Российской

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/