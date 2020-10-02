Власти Москвы просят о переводе на удаленку

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал московским работодателям перевести на дистанционный режим до половины офисных сотрудников. Переход на удаленку затронет работников на промышленных, торговых и сервисных предприятиях.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в связи с ухудшением ситуации с COVID-19, предприятия должны отправить на дистанционный режим работы не менее 30% офисных работников. Эпидемиологическую ситуацию градоначальник охарактеризовал как "критичную".

Последуют ли примеру столицы российские регионы?

Региональные власти должны иметь полномочия принимать соответствующие решения, руководствуясь эпидемиологической ситуацией и спецификой региона, заявил в интервью радио Sputnik кандидат социологических наук, член общественного совета "Росмолодежь" Николай Калмыков.

"Ситуация в разных регионах и даже в отдельных населенных пунктах абсолютно разная. Специфика определяется не только эпидемиологической ситуацией, а экономической и другими аспектами, в том числе сезонными работами. Есть регионы, которые от этого очень сильно зависят. Поэтому главам субъектов необходимо иметь полномочия корректировать ситуацию с учетом специфики", - считает эксперт.

При этом, Николай Калмыков считает, что набор превентивных мер по борьбе с COVID-19 недостаточен. По его словам, не хватает эффективности системе по экспресс-тестированию.

"Необходимо, несмотря на большие финансовые затраты, делать мобильные пункты экспресс-тестирования, в том числе в ключевых транспортных узлах. Чтобы человек, который почувствовал недомогание, мог получить экспресс- тест пройдя его на вокзале, либо у станций метро. Это позволит серьезнейшим образом обеспечить охват массового тестирования, что в некоторых странах сделано достаточно успешно", - отметил социолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/