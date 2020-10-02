Власти Москвы просят о переводе на удаленку
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал московским работодателям перевести на дистанционный режим до половины офисных сотрудников. Переход на удаленку затронет работников на промышленных, торговых и сервисных предприятиях.
1 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в связи с ухудшением ситуации с COVID-19, предприятия должны отправить на дистанционный режим работы не менее 30% офисных работников. Эпидемиологическую ситуацию градоначальник охарактеризовал как "критичную".
Последуют ли примеру столицы российские регионы?
Региональные власти должны иметь полномочия принимать соответствующие решения, руководствуясь эпидемиологической ситуацией и спецификой региона, заявил в интервью радио Sputnik кандидат социологических наук, член общественного совета "Росмолодежь" Николай Калмыков.
"Ситуация в разных регионах и даже в отдельных населенных пунктах абсолютно разная. Специфика определяется не только эпидемиологической ситуацией, а экономической и другими аспектами, в том числе сезонными работами. Есть регионы, которые от этого очень сильно зависят. Поэтому главам субъектов необходимо иметь полномочия корректировать ситуацию с учетом специфики", - считает эксперт.
При этом, Николай Калмыков считает, что набор превентивных мер по борьбе с COVID-19 недостаточен. По его словам, не хватает эффективности системе по экспресс-тестированию.
"Необходимо, несмотря на большие финансовые затраты, делать мобильные пункты экспресс-тестирования, в том числе в ключевых транспортных узлах. Чтобы человек, который почувствовал недомогание, мог получить экспресс- тест пройдя его на вокзале, либо у станций метро. Это позволит серьезнейшим образом обеспечить охват массового тестирования, что в некоторых странах сделано достаточно успешно", - отметил социолог.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/