Указ о самоизоляции приехавших из стран с коронавирусом распространяется и на иностранцев

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Требование о самоизоляции на 14 дней для всех приехавших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу распространяется не только на российских, но и на иностранных граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Указ, принятый 5 марта, распространяется как на граждан Российской Федерации, так и на иностранных граждан, которые прибывают на территорию Москвы из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Если они прибывают на территорию Москвы на срок более 14 дней, то они должны будут провести в режиме изоляции этот период и затем смогут вернуться к обычной жизни на территории города. Если же период их пребывания меньше 14 дней, то они все равно проведут в режиме изоляции по месту нахождения весь период, который планировали быть в Москве. И по истечении этого периода, даже если он длится менее 14 дней, возвращаются к себе", — следует из опубликованного на сайте мэра сообщения о ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

Российский союз туриндустрии в пятницу направил главе Москомтуризма письмо с просьбой разъяснить, распространяется ли карантинный режим на иностранных граждан.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/67336/.htm