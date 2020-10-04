Абхазию и Чечню хотят сделать кавказскими центрами криптовалют

/В России/

Добыча криптовалют (майнинг) в Абхазии станет официально разрешенным видом предпринимательства. Такое постановление подписал председатель правительства республики Александр Анкваб.

Чтобы стать абхазским майнером, нужно будет получить лицензию, а также зарегистрировать свою майнинговую ферму в РУП "Черноморэнерго".

Власти Абхазии решили действовать по принципу: не можешь победить врага - возглавь его. Подпольный майнинг много лет был бичом абхазской энергетики, ведь суммарную мощность ферм оценивают в 45 МВт. Это сопоставимо с пиковой мощностью крупнейшей в Краснодарском крае Белореченской ГЭС.

Рост числа абхазских майнеров - одна из причин энергодефицита в республике. Два года назад власти Абхазии официально запретили добычу криптовалюты, но запрет, естественно, так и не заработал.

Заодно Абхазия хочет перетянуть на себя "майнинговое" одеяло от Грузии, где добыча криптовалют не просто разрешена, но и вполне успешна. В стране, имеющей развитую электроэнергетику и большую безработицу, почти 10% экономически активного населения заняты на криптофермах.

Легализация майнинга - еще и слабая попытка вдохнуть жизнь в депрессивную экономику Абхазии, бюджет которой более чем на 40% зависит от России. По этой же причине, похоже, власти и других северокавказских республик тоже пытаются легализовать майнинг.

Так, еще в 2018 году Рамзан Кадыров пообещал запустить проект "Крипто Чечня", включающий сеть криптоферм с мощными дата-центрами. Однако официального подтверждения запуска проекта пока не было.