ПИК-Франшиза оценит кредитоспособность застройщиков за 30 минут

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ПИК-Франшиза в рамках проекта «Скоринг-фабрика» представила онлайн-калькулятор, который поможет региональным девелоперам оценить кредитный потенциал проектов. Расчет проводится, в среднем, за полчаса на основании данных, предоставленных застройщиком.

За первую неделю работы онлайн-калькулятора ПИК-Франшиза уже провела более 70 экспресс-расчетов для клиентов из более чем 40 регионов России. Калькулятор кредитоспособности позволяет быстро и бесплатно провести комплексный анализ кредитоспособности проекта по 32 финансовым и нефинансовым критериям. При проведении расчётов калькулятор учитывает показатели, аналогичные требованиям банков при подаче заявки на проектное финансирование. В итоге застройщик получает предварительный кредитный рейтинг по шкале от ААА (высокая вероятность одобрения кредита) до D (минимальная вероятность), а также информацию по количеству ограничений, требующих детальной проработки перед подачей документов.

Алексей Алмазов, Вице-президент по региональному девелопменту ПИК: «Количество заявок на проектное финансирование постоянно увеличивается, при этом банки отклоняют около 40% из них. Это означает, что почти половина российских застройщиков остаётся без денег и без проектов. Чтобы изменить ситуацию, компании должны идти в банк только с полным пониманием потенциала своего продукта. Наша экспресс-модель предлагает девелоперам бесплатную, быструю, независимую и профессиональную оценку проектов. Это первый массовый продукт, который помогает застройщикам в разы быстрее получить проектное финансирование».

Если предварительный рейтинг не устраивает застройщика, он может получить более детальные консультации в рамках работы с сервисом «Скоринг-фабрика». Сервис показывает сильные и слабые стороны девелоперского проекта, предоставляет индивидуальные рекомендации и помогает повысить шансы на получение проектного финансирования от банка, существенно сократив время на сбор, подготовку, согласование и рассмотрение документов.

Источник: пресс-служба