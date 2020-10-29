Как Новый год без елок

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420 тысяч елок доедут до россиян к Новому году, несмотря на коронавирус.

Лесная промышленность России упала на 2% в связи с пандемией, но это не помешает поставке новогодних елок.

Об этом Первое студенческое агентство выяснило в Рослесхозе.

45% праздничных деревьев заготавливают в Приволжском федеральном округе: Башкирии, Татарстане и Пермском крае. На втором месте – Сибирь (19%), на третьем – Северо-Запад (17%).

Продаются новогодние деревья, как правило, на елочных базарах. Они относятся к нестационарным торговым объектам, и каждый год муниципалитеты разыгрывают право на их размещение с помощью аукционов.

Как сообщили Первому студенческому агентству в «Опоре России», аукционы в стране проводятся в обычном режиме, так что нет причин, чтобы елки не продавались под Новый год.

Подробнее о географии новогодних елок и требованиях к торговле ими читайте на pervoe.online.

Источник: @Наивный лис