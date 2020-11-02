О ЧЕМ СКАЗАЛ ПУТИН НА ФОРУМЕ ВТБ

/В России/

?? Спад экономики в России будет около 4%. Это меньше, чем в других странах.

?? Общий объем федеральных средств, направленных на борьбу с пандемией в России, составил 4,5% ВВП.

?? Удалось не допустить всплеска инфляции, ситуация на финансовых рынках стабильна.

?? Объем выдачи ипотеки в России в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей.

?? Отсрочку по налогам для ряда компаний МСБ надо продлить на три месяца.

?? Принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.