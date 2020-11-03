Текстиль в кухонном интерьере: рекомендации по использованию от салона Mobilicasa

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Не стоит недооценивать важность текстиля в оформлении кухонного пространства, ведь именно он создает уют, формирует целостный образ помещения, расставляет смысловые акценты.

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Вбираем шторы

Больше всего внимания на себя притягивает, конечно, оформление окна. При покупке штор на кухню следует помнить о том, чтобы не перекрывать доступ дневному свету, особенно если площадь комнаты маленькая и окна выходят на север или северо-запад. Тяжелые шторы с ламбрекенами здесь излишни. Выбирайте более простые варианты: лаконичные римские шторы подойдут для любых кухонь, исполненных в любом дизайне, короткие занавески изо льна, смеси хлопка и полиэстера гармонично будут смотреться на кантри-кухне, кухне в стиле Прованс, для современной классики можно выбрать гобелен или рогожку с принтом. Недлинные шторы из тюля или вуали станут хорошим решением: они не препятствуют прохождению солнечного света и добавляют легкости комнате, но от воздушного текстиля лучше отказаться, если недалеко от окна расположена плита.

Также при выборе материала следует обращать внимания на возможность стирать его в машинке, так как на кухне шторы быстро пропитываются запахами и засаливаются.

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Разнообразие кухонного текстиля

В качестве нетривиального объекта из текстиля на кухне может присутствовать коврик, циновка или дорожка. С первого взгляда это может показаться не лучшей идеей, так как они будут собирать пыль и грязь. Но здесь опять же стоит серьезно подойти к выбору ткани, которую можно было бы легко постирать, не обращаясь в химчистку. Ну и расположить дорожку лучше не в зоне приготовления пищи, а по центру либо у обеденного стола ? так приятно опустить ноги на мягкий пол, сидя за ужином после рабочего дня.

Атмосферу уюта на кухне, конечно, создают мелочи: вафельные или льняные полотенца, хлопковые прихватки, скатерти, салфетки, подтарельники, подушки-галеты на сиденья.

Как выбирать текстиль

Текстиль лучше подбирать либо в одной цветовой палитре, либо с одинаковым мотивом узоров. С орнаментом на скатертях и салфетках, кстати, лучше не перебарщивать, так как там и так стоит множество предметов сервировки, приковывающих взгляд, и сами блюда – не хотелось бы, чтобы старания хозяйки остались без внимания.

Для кухонь в стиле хай-тек лучше ограничиться минимумом текстиля и отдавать предпочтение грубым тканям: льняные полотенца, однотонные или с геометрическим узором, скатерть одного цвета с мебелью.

На кухне в деревенском стиле можно позволить себе яркие цвета, натуральные ткани, пэчворк. В стилях Прованс и рустик предпочтение так же отдается натуральным тканям, но в пастельных оттенках. Возможна отделка подушек кружевом, столовая дорожка из мешковины или кружева.

В современной классике возможно использование таких тканей, как шелк, сатин, лен, однотонные либо с классическими узорами.

Евгений Счастливый