РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

/В России/

Уровень одобрения деятельности: c 26 октября по 1 ноября.

Президент РФ – 63,6%

Председатель Правительства – 45,1%

Правительство России – 37,0%.

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос).

С 26 октября по 1 ноября:

Владимир Путин – 68,1%

Михаил Мишустин – 55,1%

Владимир Жириновский – 31,2%

Геннадий Зюганов – 31,0%

Сергей Миронов – 27,0%.

Электоральный рейтинг партий c 26 октября по 1 ноября:

«Единая Россия» – 31,5%

КПРФ – 13,0%

ЛДПР – 11,8%

«Справедливая Россия» – 6,4%.

Источник: ВЦИОМ