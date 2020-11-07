/В России/
РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Уровень одобрения деятельности: c 26 октября по 1 ноября.
Президент РФ – 63,6%
Председатель Правительства – 45,1%
Правительство России – 37,0%.
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос).
С 26 октября по 1 ноября:
Владимир Путин – 68,1%
Михаил Мишустин – 55,1%
Владимир Жириновский – 31,2%
Геннадий Зюганов – 31,0%
Сергей Миронов – 27,0%.
Электоральный рейтинг партий c 26 октября по 1 ноября:
«Единая Россия» – 31,5%
КПРФ – 13,0%
ЛДПР – 11,8%
«Справедливая Россия» – 6,4%.
Источник: ВЦИОМ