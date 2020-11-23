/В России/

Георгий Середин о новом выпуске газеты

Рад сообщить, что на этой неделе выйдет восьмой номер газеты "25 округ".

Помимо информации о проделанной работе, которую я выкладываю на этой странице в Инстаграм, в номере Вы найдете материал про отопление и узнаете, сколько АТЭК должен "Газпром межрегионгаз Краснодар", и как вернуть деньги за некачественно оказанные коммунальные услуги.
Подготовили для жителей округа информацию о развитии Приморского района: когда и где появятся новые детсады, школы, кабинет врача общей практики и т.д. А для души предлагаю прочитать статью про золотых молодоженов — Петра и Валентину Кныш.
Уже в субботу Вы сможете получить свежий номер газеты в моей депутатской приёмной. Также с 28-го ноября ищите "25 округ" на стойках в магазинах района, спрашивайте у старших домов.
Предлагайте свои темы для новых выпусков!
Георгий Середин
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Категория: Новости / В России

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