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“Кубаньжилстрой” ведет подготовку к возобновлению работ по завершению строительства ЖК “Посейдон”

В целях безусловного выполнения обязательств перед своими клиентами - участниками долевого строительства, ООО "Кубаньжилстрой" приступает к подготовке возобновления работ по завершению строительства корп. 18 (ЖК "Посейдон")  в 15 мкр. города Новороссийск.
6 ноября 2020 года в администрацию города подано заявление на продление разрешения на строительство этого объекта.

Завершение строительства будет осуществляться ООО "Кубаньжилстрой" самостоятельно, с использованием привлеченных инвестиционных ресурсов.

Осуществление достроя своих объектов является частью плана по выходу из конкурсной процедуры, переходу к внешнему управлению и финансовому оздоровлению.

От редакции: Конкурсный управляющий ООО "КЖС", несмотря на сопротивление администрации, приступает к завершению строительства своих объектов При чем без привлечения бюджетных субсидий федеральных и краевых. То есть за имеющие активы КЖС. Так кто три года не давал строить компании? Кто не давал дольщикам получить свои квартиры? Кто год вел настоящую войну с конкурсным управляющим, не давая заниматься проблемными объектами? Кто ввел в заблуждение Губернатора и настаивал на бюджетной субсидии?.. Надеемся, что в ближайшее время мы узнаем ответы и фамилии... 

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item552 

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Категория: Новости / В России

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