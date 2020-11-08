“Кубаньжилстрой” ведет подготовку к возобновлению работ по завершению строительства ЖК “Посейдон”

В целях безусловного выполнения обязательств перед своими клиентами - участниками долевого строительства, ООО "Кубаньжилстрой" приступает к подготовке возобновления работ по завершению строительства корп. 18 (ЖК "Посейдон") в 15 мкр. города Новороссийск.

6 ноября 2020 года в администрацию города подано заявление на продление разрешения на строительство этого объекта.

Завершение строительства будет осуществляться ООО "Кубаньжилстрой" самостоятельно, с использованием привлеченных инвестиционных ресурсов.

Осуществление достроя своих объектов является частью плана по выходу из конкурсной процедуры, переходу к внешнему управлению и финансовому оздоровлению.

От редакции: Конкурсный управляющий ООО "КЖС", несмотря на сопротивление администрации, приступает к завершению строительства своих объектов При чем без привлечения бюджетных субсидий федеральных и краевых. То есть за имеющие активы КЖС. Так кто три года не давал строить компании? Кто не давал дольщикам получить свои квартиры? Кто год вел настоящую войну с конкурсным управляющим, не давая заниматься проблемными объектами? Кто ввел в заблуждение Губернатора и настаивал на бюджетной субсидии?.. Надеемся, что в ближайшее время мы узнаем ответы и фамилии...