ПСТ это делает для безусловного выполнения всех обязательств перед участниками долевого строительства и кредиторами...

/Тема дня/

12 ноября 2020 года в составе владельцев участников ООО «Кубаньжилстрой» произошли изменения.

Мажоритарный пакет долей участия в обществе приобрела и консолидировала Группа Компаний «ПСТ», путем приобретения нескольких организаций учредителей ООО «Кубаньжилстрой», став тем самым, основным владельцем девелопера.

Группа Компаний «ПСТ» профессионально занимается инвестированием в промышленное и гражданское строительство на территории Московского региона, республики Башкортостан, а также ряда других регионов РФ. В составе Группы Компаний «ПСТ», имеется проектная группа, управление технического заказчика, а также несколько строительных организаций.

Решение о приобретении мажоритарного пакета ООО «Кубаньжилстрой», инвестор принял для укрупнения своего бизнеса, после детального изучения результатов Финансового анализа, принятого Арбитражным судом Краснодарского края 21.10.2020 года, на отчете конкурсного управляющего ООО «Кубаньжилстрой». Указанный аналитический документ, подготовленный в рамках ведущегося в обществе конкурсного производства, продемонстрировал исключительно положительные коэффициенты ликвидности, что стало основанием для взятия курса на выход из конкурсной процедуры, перехода во внешнее управление и дальнейшее финансовое оздоровление, первоочередной задачей которого, является выполнение обязательств, перед клиентами ООО «Кубаньжилстрой», а также удовлетворения требований имеющихся кредиторов.

При этом группа компаний «ПСТ» в качестве стратегической задачи - ставит не только выполнение текущих обязательств ООО «Кубаньжилстрой», но и дальнейшее развитие компании и ее проектов в городе-герое Новороссийске, а также в других регионах РФ.

Голосование по переходу ООО «Кубаньжилстрой» во внешнее управление, конкурсная управляющая Тимофеева Е.Б. проводит в период с 20.11.2020 года по 30.11.2020 года. В связи с этим, новые мажоритарные собственники организации просят участников голосования поддержать выбранный курс и проголосовать за внешнее управление.

Ранее адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края Ваниева А.Р. проинформировал, что инициатором и организатором решения и мероприятий по вхождению в состав участников ООО «Кубаньжилстрой» этого строительного инвестора, для безусловного выполнения всех обязательств организации перед участниками долевого строительства и кредиторами - был ее бывший генеральный директор Канаев С.В..

Любую дополнительную информацию по развитию ООО «Кубаньжистрой», можно получить из ее информационного интернет-ресурса www.kubgs.ru, сети инстаграм, а также у конкурсного управляющего Тимофеевой Е.Б.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item557