Всем ВЦИОМ!: НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ: ЕСТЬ ЛИ ШАНС?
За непарламентские партии проголосовали бы 16% россиян, чаще за «Яблоко» и Партию пенсионеров — по 4%. Более половины избирателей декларируют голосование за парламентские партии — 62%.
Те, кто поддержал бы непарламентские партии на голосовании, основными причинами этого решения называют: близость идеи, программы партии (22%), неодобрение повышения пенсионного возраста (12%), а также личные симпатии в адрес лидера партии и ее членов (8%).
Поддержку в адрес либерально-ориентированных партий («Яблоко», «Парнас», «Новые люди», Партия прямой демократии, Партия Роста, «Гражданская платформа») чаще высказывают жители столиц (13%) и городов-миллионников (9%), а также 18-24-летние (9%) и 35-44-летние (9%) россияне.
Мнения о том, есть ли в России партия, выражающая интересы опрошенных и таких же россиян, как они, разделились почти поровну: 43% считают, что такая партия есть, 46% — что нет.
РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Уровень одобрения деятельности: 16 - 22 ноября
Президент РФ – 61,6%
Председатель Правительства – 43,1%
Правительство России – 34,9%
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). 16 - 22 ноября.
Владимир Путин – 67,7%
Михаил Мишустин – 53,9%
Владимир Жириновский – 34,5%
Геннадий Зюганов – 30,5%
Сергей Миронов – 26,6%
Электоральный рейтинг партий: 16 - 22 ноября
«Единая Россия» – 30,8%
КПРФ – 13,0%
ЛДПР – 12,3%
«Справедливая Россия» – 6,8%.
Источник: ВЦИОМ