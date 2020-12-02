/В России/

Всем ВЦИОМ!: НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ: ЕСТЬ ЛИ ШАНС?

За непарламентские партии проголосовали бы 16% россиян, чаще за «Яблоко» и Партию пенсионеров — по 4%. Более половины избирателей декларируют голосование за парламентские партии — 62%.

Те, кто поддержал бы непарламентские партии на голосовании, основными причинами этого решения называют: близость идеи, программы партии (22%), неодобрение повышения пенсионного возраста (12%), а также личные симпатии в адрес лидера партии и ее членов (8%).

Поддержку в адрес либерально-ориентированных партий («Яблоко», «Парнас», «Новые люди», Партия прямой демократии, Партия Роста, «Гражданская платформа») чаще высказывают жители столиц (13%) и городов-миллионников (9%), а также 18-24-летние (9%) и 35-44-летние (9%) россияне.

Мнения о том, есть ли в России партия, выражающая интересы опрошенных и таких же россиян, как они, разделились почти поровну: 43% считают, что такая партия есть, 46% — что нет.

РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Уровень одобрения деятельности: 16 - 22 ноября

Президент РФ – 61,6%

Председатель Правительства – 43,1%

Правительство России – 34,9%

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). 16 - 22 ноября.

Владимир Путин – 67,7%

Михаил Мишустин – 53,9%

Владимир Жириновский – 34,5%

Геннадий Зюганов – 30,5%

Сергей Миронов – 26,6%

Электоральный рейтинг партий: 16 - 22 ноября

«Единая Россия» – 30,8%

КПРФ – 13,0%

ЛДПР – 12,3%

«Справедливая Россия» – 6,8%.

Источник: ВЦИОМ

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Категория: Новости / В России

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