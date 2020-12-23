В преддверии Нового года представители следственного управления СКР по Краснодарскому краю посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

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Сотрудники следственного отдела по Северскому району посетили Северский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и поздравили его воспитанников с наступающими праздниками.

В реабилитационном центре ребятам и их семьям оказывается квалифицированная социально-медико-психолого-педагогическая помощь, для максимально полной и своевременной их социальной адаптации в обществе.

Представители ведомства пришли к ребятам не с пустыми руками и поздравили детей и сотрудников реабилитационного центра с наступающими праздниками, подарив воспитанникам сладости, игрушки и спортивный инвентарь.

Офицеры пообщались с руководством реабилитационного центра, обсудили потребности детей и самого учреждения, а также порядок дальнейшего взаимодействия. Сотрудники СКР по краю отметили, что труд коллектива социального учреждения, а также их усилия и упорство, направленные на помощь детям и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заслуживает искреннего уважения. На прощание офицеры выразили благодарность сотрудникам учреждения за их каждодневный труд, который помогает в реабилитации «особенных» детей, ведь забота о детях для ведомства остается одной из важнейших задач.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю