На пиар и разъяснительную работу в 2021 году Пенсионный фонд потратит 800 млн рублей

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Пенсионный фонд России выделил 282,7 млн рублей на «проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения». Соответствующий конкурс опубликовали на сайте госзакупок 31 декабря, обратили внимание «Открытые медиа». Два похожих контракта ПФР уже заключил в начале декабря прошлого года.

В общей сложости на пиар-кампанию в 2021 году ведомство потратит 797,3 млн рублей.

Закупка, исходя из документации, направлена на информирование граждан об изменениях в пенсионном законодательстве, расчёте пенсии, а также услугах, предоставляемых ПФР. По условиям технического задания исполнитель должен подготовить один видеоролик в нескольких вариантах, длительностью 15 и 30 секунд, а также немые версии каждого из них. Тему ролика ПФР должен передать исполнителю не позднее 20 июля 2021 года. Эффективность информационного видеоролика победитель тендера будет испытывать на двух фокус-группах: одна должна состоять из жителей регионов, другая — из жителей столицы и Московской области.

«Если заключение о проведении фокус-групп будет содержать преобладающе негативные оценки респондентов (более 50%) по каждому из критериев: понятность, привлекательность и информативность, то Исполнитель обеспечивает производство иных вариантов креативных концепций и повторно проводит фокус-группы без нарушения сроков оказания услуг», — сообщается в техническом задании.

Увидеть творчество, заказанное ПФР, можно будет и на федеральных каналах, в том числе на «России 1», Первом канале, НТВ, Рен-ТВ и Пятом канале.

Также в рамках контракта будет создан аудиоролик для трансляции на таких радио, как Monte-Carlo, «Радио на семи холмах», Maximum, «Ретро FM» и других. Для наиболее продвинутой аудитории Пенсионного фонда предполагается доработка промо-сайта и размещение видеороликов на страницах «Яндекса» и «Одноклассников», а также баннеров в РБК, «Коммерсантъ», ТАСС и других СМИ.

Источник: Телеграм-канал