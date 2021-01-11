Санаторий "Родина" в Крыму передан в ведение Следственного комитета

/В России/

Прямо перед Новым годом Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому санаторий "Родина" передается в федеральную собственность. А функции и полномочия учредителя будет осуществлять Следственный комитет России.

Задачей учреждения будет санаторно-курортное обеспечение сотрудников, служащих, работников и пенсионеров СК, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.

Кстати, немного любопытных фактов из истории. Его спроектировал советский архитектор Борис Ефимович, которого позже обвинили в допущении крупных излишеств при проектировании и строительстве санаториев в Мисхоре и Сочи, осудили, отозвали все награды и регалии, и сослали в лагеря на 10 лет.

А строительством занималась молодежь из Украины и Ленинградской области, в сложные времена привлекались даже женщины.

А ведь часто даже не задумываешься, что скрывается за фасадом величественного здания.

Источник: @southlands