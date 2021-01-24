Новые рекорды гражданской активности

/В России/

Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров сказал «Открытым медиа», что сегодняшняя акция – рекордная по числу протестующих из всех несанкционированных митингов в Москве как минимум с 2013 года.

Её максимальную численность на пике, то есть около 15 часов дня, Нестеров оценил в 15 тысяч человек, однако он не исключил, что всего за день в столице могло выйти больше 20 тысяч человек.

Это больше, чем независимые наблюдатели насчитали 27 июля 2019 года (от 10 до 15 тысяч человек), когда от участия в выборах Мосгордумы отстранили независимых кандидатов, и больше, чем на предыдущих акциях в поддержку Алексея Навального после выхода фильма «Он вам не Димон» весной и летом 2017 года, когда в столице митинговали порядка 5 тысяч человек.

Источник: @Смутное время