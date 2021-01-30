В «Кубаньводкомплекс» наметили пути решения проблем водоснабжения Геленджика

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С целью выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева по решению проблемных вопросов водоснабжения города-курорта Геленджик в 2020 году была создана рабочая группа под председательством вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого.

В рабочую группу вошли представители министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, ООО «Концессии Водоснабжения» и ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В рамках совещаний рабочей группы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» были даны поручения в определении мероприятий на сооружениях и линейных объектах ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» для обеспечения увеличения объема подаваемой питьевой воды в Геленджик.

26 января 2021 года под председательством директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александра Лазарева было проведено заседание технического совета предприятия по вопросам водоснабжения Геленджика. Участие в техническом совете приняли – главный инженер Евгений Глок, начальник производственно-технического управления Алена Огиенко, начальник РЭУ «Троицкий групповой водопровод»» Владимир Поливара и другие сотрудники.

В ходе технического совета были рассмотрены более 20 мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности Троицкого водовода.

По итогам заседания технического совета была определена техническая возможность выполнения каждого мероприятия, срок выполнения проектных и строительно-монтажных работ.