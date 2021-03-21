Губернаторы под ударом. Минувшая неделя

/В России/

1.Белозерцев (Пензенская область). Задержание И. Белозерцева означает конец его чиновничьей карьеры.

Громкое задержание Белозерцева и обыски у его подчиненных негативно ударили и по его покровителю – В. Володину. Пензенский антикоррупционный кейс может внести интересные корректировки в электоральные расклады.

2.Кондратьев (Краснодарский край). В регионе идет усиленная зачистка глав районов и местных чиновников. У федералов все больше вопросов к кадровой политике губернатора. Эксперты констатируют потерю управляемости региона и указывают на многочисленные провалы внутренней политики Кондратьева. На этом фоне актуализировались разговоры об отставке губернатора: в качестве преемника называют Д. Патрушева-младшего.

3. Куйвашев (Свердловская область). Неэффективное расходование областного бюджета и раздувание штата правительства негативно сказываются на управленческой траектории губернатора. Куйвашев вынужден все больше лавировать среди местных элит. На фоне стремительного наращивания регионом госдолга эксперты заговорили о рисках введение внешнего финансового управления регионом. Еще одна линия критики губернатора – строительство объектов универсиады-2023 г. и желание Куйвашева пролоббировать интересы аффилированного с ним застройщика за бюджетный счет.

4.Томенко (Алтайский край). Эксперты говорят о провалах программы по преодолению бедности в регионе и отмечают низкие рейтинги доверия губернатору. Вхождение Алтайского край в список наихудших регионов по качеству школьного питания на фоне постоянных разговоров Томенко о натуральных и качественных продуктах, которые производит регион, – еще один имиджевый удар для губернатора.

5.Бречалов (Удмуртия). Эксперты говорят о напряженных отношениях Бречалова с силовиками, которые поддержали восстановление в должности председателя государственного контрольного комитета и давнего оппонента главы республики – Б. Сарнаева. На фоне значительного дефицита бюджета и общего госдолга растет антирейтинг Бречалова. В республике говорят о том, что глава активно ищет себе новое место работы и готовит в качестве преемника сенатора Ю. Федорова. У Бречалова очевидный дефицит достижений, который он пытается скрыть неумелым пиаром. Позиционирование туристических достижений региона и упоминания про «175 тыс. положительных текстов» про Удмуртию вызвали в республике иронию и реплики про ботоводческие таланты губернатора.

6.Азаров (Самарская область). Предпринял очередную неудачную попытку согласовать незаконно назначенного на должность областного министра строительства сына крупного застройщика. Генпрокуратура расследует обстоятельства назначения Е. Чудаева на предмет конфликта интересов. В регионе одни из самых плохих по стране показатели заболеваемостью ковид-19 и значительный уровень естественной убыли населения. На этом фоне инстаграм-губернатор устойчиво наращивает свой антирейтинг: любое обращение к жителям через соцсети сопровождается волной негативных комментариев и, по сути, ставит губернатора под удар общественного недовольства.

7.Бабушкин (Астраханская область). Попал под шквал критики в связи с планами масштабного сноса домов в Астрахани. Опубликованный список из почти 600 домов под снос сформировал резонансный конфликт: противников расселения поддерживает депутат Госдумы О. Шеин. Жители недовольны низкой выкупной стоимостью их жилья и не желают брать ипотеку для того, чтобы купить квартиры. На фоне социального резонанса губернатор, фактически, пытался устраниться от конфликта. Эксперты говорят о том, что нынешний конфликт способен негативно сказаться на итогах думских выборов в регионе.

8.Коков (Кабардино-Балкария).Эксперты отмечают общую разбалансировку управленческих процессов, которая негативно бьет по позициям главы республики. Испытывая дефицит внутриэлитного влияния Коков становится уязвим для многочисленных информационных атак и рассматривается элитами региона как слабый и неавторитетный губернатор.

Источник: @Незыгарь