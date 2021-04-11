Ветеринарно-санитарная паспортизация – начальный этап работы рыбоводных хозяйств

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Для чего рыбоводным хозяйствам ветеринарно-санитарные паспорта? В первую очередь, этот документ нужен для продажи выращенной продукции - рыбы, оплодотворенной икры, раков и других водных организмов.

На основании ветеринарно-санитарного паспорта на эту продукцию выдаются ветеринарные свидетельства по формам № 1 и № 2, в которых указывается, что в рыбоводном хозяйстве нет особо опасных и карантинных заболеваний, продукция безопасна для населения, так как прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и все необходимые лабораторные исследования.

Самым важным этапом получения ветеринарно-санитарного паспорта является проведение токсикологических и полных гидрохимических исследований, которым должна подвергнуться вода, грунт, рыба и её корм.

Испытательный Центр ФГБУ «Краснодарская МВЛ» аккредитован на проведение исследований, которые включают в себя следующие обязательные показатели:

- для воды: цветность, прозрачность, содержание взвешенных веществ, растворенного кислорода, диоксида углерода, сероводорода, аммиака, перманганатной и бихроматной окисляемости, БПК 5 , полное БПК (биологическое потребление кислорода), концентрации ионов аммония, нитрита, нитрата, фосфата, железа, общей численности микроорганизмов.

- для кормов рыб и других гидробионтов: массовая доля сырого протеина, жира, клетчатки, золы, фосфора, лизина, метионина, цистина, витаминов, оценку зараженности вредителями хлебных запасов, наличие вредной примеси (спорыньи), общей токсичности, присутствия бактерий сальмонелл и патогенных эшерихий.

- для грунтов: определение яиц и личинок паразитов гидробионтов.

В случаях, когда создаётся новый рыборазводный водоём, а его владельцу необходимо учесть максимальное количество химических и биологических рисков при вводе его в эксплуатацию, мы предлагаем расширенный список показателей, позволяющих с большей достоверностью оценить возможные вредные факторы, способные повлиять на здоровье гидробионтов и безопасность полученной из них продукции. В их число входит определение в воде, кормах и грунтах средств защиты растений и животных (пестицидов, противопаразитарных препаратов, лекарственных средств), токсичных металлов и неметаллов, токсинов грибков (микотоксинов), водорослей (фикотоксинов), нефтепродуктов, полиароматических углеводородов-канцерогенов, опасных микроорганизмов и паразитов.

Результаты всех проведенных исследований вносятся в ветеринарно-санитарный паспорт рыбоводного хозяйства (рыбопромыслового водоёма) по итогам чего делается заключение о пригодности водоёма для хозяйственной деятельности.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»