Мультимодальные маршруты к курортам Приэльбрусья возобновят работу летом

/В России/

Для обеспечения перевозок пассажиров в период летних отпусков с 1 июня по 15 сентября 2021 года Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» возобновит работу мультимодальных маршрутов (поезд + автобус) в сообщении с курортами Приэльбрусья.

Приобрести билеты можно уже сейчас.

Пассажиры поездов формирования АО «ФПК», курсирующих в сообщении со станцией Минеральные Воды, смогут по единому билету продолжить поездку на автобусах, следующих к населенным пунктам и курортам Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау. Рейсы поездов и автобусов состыкованы по времени отправления и прибытия, что сделает пересадку комфортной и позволит сократить время на дорогу.

Оформить единый билет можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки. При покупке такого проездного документа пассажиру оформляется билет на поезд от/до станции Минеральные Воды и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.

Информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда доступна в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: пресс-служба СКЖД