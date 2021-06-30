/В России/

Национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2021 года

Чечня – Рамзан Кадыров – 9 место

Краснодарский край – Вениамин Кондратьев – 26 место

Севастополь – Михаил Развожаев – 29 место

 

Карачаево-Черкесия – Рашид Темрезов – 35 место

Крым – Сергей Аксенов – 40 место

Дагестан – Сергей Меликов – 44 место

Адыгея – Мурат Кумпилов – 52 место

Ростовская область – Василий Голубев – 55 место

Астраханская область – Игорь Бабушкин – 54 место

Ставропольский край – Владимир Владимиров – 59 место

Северная Осетия – Сергей Меняйло – 71 место

Волгоградская область – Андрей Бочаров – 73 место

Кабардино-Балкария – Казбек Коков – 75 место

Калмыкия – Бату Хасиков – 76 место

Ингушетия – Махмуд-Али Калиматов – 79 место

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Категория: Новости / В России

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