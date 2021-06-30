/В России/
Национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2021 года
Чечня – Рамзан Кадыров – 9 место
Краснодарский край – Вениамин Кондратьев – 26 место
Севастополь – Михаил Развожаев – 29 место
Карачаево-Черкесия – Рашид Темрезов – 35 место
Крым – Сергей Аксенов – 40 место
Дагестан – Сергей Меликов – 44 место
Адыгея – Мурат Кумпилов – 52 место
Ростовская область – Василий Голубев – 55 место
Астраханская область – Игорь Бабушкин – 54 место
Ставропольский край – Владимир Владимиров – 59 место
Северная Осетия – Сергей Меняйло – 71 место
Волгоградская область – Андрей Бочаров – 73 место
Кабардино-Балкария – Казбек Коков – 75 место
Калмыкия – Бату Хасиков – 76 место
Ингушетия – Махмуд-Али Калиматов – 79 место