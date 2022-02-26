Выстоим вместе!

/В России/

Каждый клиент банка Тинькофф получил на электронную почту именное письмо о том, что в период жестких санкций будут предприняты максимальные усилия по защите вкладов и инвестиций.

"Здравствуйте, .....! Этим письмом хотим напомнить, что в любой ситуации мы прежде всего сфокусированы на поддержке вас, как клиента, и защите ваших интересов.

Мы полностью готовы к любым кризисным ситуациям, все системы Тинькофф работают в штатном режиме, операции наших клиентов — физических и юридических лиц — проводятся без каких-либо ограничений.

Тинькофф является системно значимым банком и располагает огромным запасом ликвидности и капиталом. Ваш Тинькофф"