 "Утечки"? Почему чиновникам могли запретить Zoom и WhatsApp

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Сотрудникам Минэкономразвития запретили использовать Zoom и WhatsApp по рабочим вопросам, пишут СМИ. Почему могло быть принято такое решение, объяснил в интервью эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Директор департамента цифровой трансформации Минэкономики Александр Маслов разослал сотрудникам ведомства письмо, в котором запретил использовать мессенджеры и программы для конференц-связи зарубежной разработки "для служебного взаимодействия". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ. В частности, это касается Zoom и WhatsApp.

В интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук выразил мнение, что сотрудникам Минэкономразвития запретили использовать иностранное ПО, чтобы избежать утечек информации.

"Утечки там (в Zoom и WhatsApp, – ред.) могут быть. Дело в том, что информация проходит через много зарубежных узлов связи. В каждой из этих точек информация может быть записана и ретранслирована туда, куда считает нужным администратор. Например, достаточно длительное время российский интернет-трафик шел через Швецию. И эта страна получила от ЦРУ награду, как я понимаю, именно за то, что пустила агентов на этот узел связи", – объяснил Евгений Ющук.

Отказ от зарубежного ПО может говорить о том, что в России есть аналогичные мессенджеры или приложения для конференц-связи, которые сейчас могут получить хорошее финансирование, добавил эксперт.

"Если государство скажет, что теперь все чиновники должны работать через отечественный сервис, то компания его разработчик может запросить деньги на создание инфраструктуры под это дело. В финансировании может и государство поучаствовать. Когда инфраструктура будет создана, а чиновников начнет устраивать качество связи, можно будет подумать и над коммерческим использованием. "ВКонтакте" ведь стал работать не хуже Facebook*, поэтому та же самая история может произойти и с мессенджерами и приложениями для связи", – отметил Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.

*Мессенджером WhatsApp и социальной сетью Facebook* владеет компания Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»