Иван Демченко: сохраняя в памяти подвиги героев, мы отдаем дань павшим за родную землю!

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3 сентября в Крымском районе прошли традиционные Липкинские поминовения. В окрестности станицы Неберджаевской, где казаки Георгиевского поста совершили подвиг, дав отпор врагу в неравном бою, прибыли казаки, кадеты и школьники.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани, атаман ККВ Александр Власов, депутат Госдумы РФ Иван Демченко, мэр Анапы Василий Швец, атаман Таманского отдела ККВ Иван Безуглый, депутаты ЗСК и главы муниципальных образований.

«160 лет назад ни одни из защитников поста не отступил! Братья-казаки сильны традициями и памятью о своих Героях. Защитники Отечества и сейчас стоят на страже нашего государства. Вечная память героям! Слава кубанскому казачеству!» — отметил в своем обращении Иван Иванович.