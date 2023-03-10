Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил россиянок с праздником 8 Марта!

/В России/

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко встретился с работницами предприятий города Абинска. Началась беседа с поздравления с прошедшим праздником 8 Марта.

«Дорогие женщины! В начале марта просыпается природа. Весна отмечена на календаре самым нежным праздником в году - Международным женским днём.

Бабушки, мамы, сёстры, жены, дочери, внучки, коллеги – зря вас называют слабым полом. Вы – самые сильные люди на Земле! Вы дарите, славите и защищаете главное, лучшее чувство в этом мире – Любовь.

Без вас нет и не будет жизни. И рядом с вами всегда находится счастье.

Мужчины могут быть созидателями только благодаря вашему трепетному вдохновению! Каждый близкий может ощутить домашний уют, нежность и красоту благодаря вашему бескорыстию!

Дорогие родные наши женщины!

Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником!

Будьте здоровы и счастливы, всегда окружены теплом и заботой всех, кто с вами рядом.

Ваш депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Демченко»

Дальше прошел обмен мнениями о ситуации в стране и на Кубани.