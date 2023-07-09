Депутат Госдумы Иван Демченко: Власть обязана обеспечить конкурентную среду на рынке интернет-провайдеров... 

/В России/

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий право жильцам многоквартирных домов самостоятельно выбрать интернет-провайдера.

Сейчас зачастую за пользователей принимает решение управляющая компания.

Такая система ликвидирует принцип конкуренции на рынке: половина домов обслуживается двумя операторами связи, а еще 20% — только одним. Это позволяет крупным монополистам завышать цены за своим услуги. Подобный подход неприемлем, считают законодатели. Статистика показала, что 2/3 россиян хотят иметь право выбора, поэтому инициатива подразумевает.

У каждого жильца появится право напрямую заключать договор с оператором связи. Операторы не будут платить управляющим компаниям за установку своего оборудования в доме. Появятся единые стандарты и требования к размещению сети связи и оборудования в домах

«Законопроект ужесточает требования к провайдерам и закрепляет за жильцами право выбора на высшем уровне. Российская экономика не подразумевает монополистические тенденции, поэтому мы с коллегами поддержали инициативу в первом чтении. Уверен, что принятие законопроекта станет катализатором снижения цен за доступ в Интернет и укрепления рыночной конкуренции», — считает Иван Демченко.