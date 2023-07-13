БК Винлайн ру (Winline ru) – букмекерский сайт, ставки на спорт

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Пожалуй, каждый беттор знает сайт БК с оранжево-черным логотипом. Винлайн — букмекер, который входит практически в каждый ТОП-5 российских контор и пользуется стабильным интересом со стороны пользователей, даже несмотря на частые неоднозначные отзывы.

Почему так происходит? Сейчас узнаете…

Лицензия, безопасность, описание

Winline — российский легальный букмекер, который работает по лицензии №7 ФНС от 09.07.2009. В этом же 2009 году компания и была основана. Ориентирована она на онлайн-рынок. Официальный адрес сайта БК — winline ru (винлайн ру). Но офлайн пункты у конторы тоже есть — 5 клубов в Москве и 1 клуб в Краснодаре.

О безопасности и надежности букмекерской конторы Winline говорит не только ее лицензия, но и некоторые значительные достижения:

В 2015 году букмекер получил премию «Лучший букмекерский продукт» на Russian Gaming Week;

В разные годы компания сотрудничала с топовыми российскими спортивными клубами: «Спартак», «Зенит», ЦСКА и др.

Контора сотрудничает с российской Премьер-Лигой и UFC;

В «РБ» БК Винлайн входит в тройку самых узнаваемых и популярных букмекеров.

Рекламируют букмекерскую контору и известные в спорте личности. Как пример, Константин Генич, Денис Казанский и др. Сотрудничает контора не только со спортсменами, но и с комиками: Дмитрий Позов, Антон Шастун, Ирина Мягкова и др.

Сомнений не остается — букмекер надежный и ему можно доверять. К тому же, что и условия для бетторов на официальном сайте Винлайн достаточно приветливые.

Общие условия беттинга и регистрация

Условия для пользователей на официальном сайте Winline стандартные:

Делать ставки могут бетторы от 18-ти лет;

Регистрация доступна резидентам любых стран;

Для регистрации личного кабинета Винлайн необходим российский телефон.

Создать профиль на сайте можно в два клика. Для этого достаточно перейти в соответствующий раздел и ввести свой телефон, дату рождения. Далее останется лишь подтвердить введенный номер с помощью смс-кода. На этом регистрация в Винлайн может считаться завершенной. Правда, широких возможностей она не открывает…

Совет: При регистрации указывайте дату рождения как в паспорте. Если один из ваших телефонных номеров привязан к ЦУПИС — используйте его при создании профиля.

Винлайн — легальный букмекер. Действуя на основании требований законодательства, он обязует всех пользователей проходить подтверждение личности. В Винлайн идентификация нужна для того, чтобы:

Букмекер удостоверился в том, что пользователь ввел реальные данные и соответствует условиям конторы;

Беттор удостоверился в собственной безопасности.

Пройти идентификацию в Винлайн можно несколькими способами. Самый простой — Госуслуги. Если у вас есть аккаунт на этом сервисе и его данные соответствуют тем, что вы указали при регистрации в БК, просто привяжите профиль через личный кабинет. Второй способ — скан паспорта. Его также нужно загружать в личном кабинете. Для резидентов других стран, а также пользователей, которые просто не доверяют интернету, предусмотрен вариант офлайн-идентификации — в салоне Contact.

Уже после подтверждения профиля вам станет доступно пополнение счета и сам беттинг. Проходить идентификацию рекомендуется сразу после регистрации, т.к. проверка данных может занять какое-то время.

Обзор сайта букмекера

Официальный сайт Винлайн оформлен в минималистическом стиле и светлых оттенках. Каких-либо нареканий в плане управления и пользования он не вызывает. Функционал сервиса стандартный:

Линия (прематч);

Live (ставки в онлайн-режиме);

Киберспорт;

Результаты.

Фишкой букмекера являются «Быстрые игры». Это что-то между беттингом и гемблингом. Пользователю также предстоит угадать исход события. Но не спортивного, а игрового. Например: в какой сектор попадет игрок дартс. Или какая комбинация в кубиках окажется следующей. «Быстрые игры» — неплохая альтернатива обычным ставкам для новичков и тех, кто не любит долго ждать результаты розыгрышей.

Доступен сайт только на русском языке. На нем же можно пообщаться с саппортом. Для связи со службой поддержки есть три канала:

Почта — support@winline.ru;

Круглосуточная горячая линия — 8800-333-60-47;

Диалоговое окно на сайте.

Также на сайте есть отдельный раздел с трансляциями. При этом авторизованные пользователи могут одновременно смотреть до 2-х видео.

Линия, роспись, коэффициенты

Букмекерская контора Винлайн предоставляет свыше 20 спортивных дисциплин. Ежедневно в прематче доступно около 1000 событий мирового и местного уровня. Кроме традиционных спортивных встреч, широко представлены события из киберспорта:

NHL;

Dota 2;

League of Legends и т.д.

Несмотря на достаточно широкую линию, по росписи Винлайн немного уступает оппонентам. Если средний показатель маркетов на топовые футбольные игры 180 шт., то в Winline такие встречи расписаны меньше — около 100 вариантов ставок. На события меньшей значимости же роспись и вовсе ограничивается стандартными исходами (фора, тотал, точный счет). Аналогичная ситуация и в других спортивных направлениях:

Вид спорта Кол-во маркетов в топ-играх Кол-во маркетов во второстепенных играх Хоккей 50 30 Теннис 30 15-20 Баскетбол 40-50 30

Зато по коэффициентам букмекер ничуть не уступает топовым представителям рынка. Маржа в данной конторе средняя:

6% — на топовые игры;

7-8% — на игры второстепенной значимости.

Самая маленькая маржа характерна для топовых футбольных встреч. Здесь «комиссия» букмекера не превышает 5%.

Хуже дела обстоят с Live-ставками. Во-первых, количество рынков здесь существенно меньше. Одномоментно букмекер может предлагать исходы на 5-10 игр. Во-вторых же, коэффициенты в Лайве значительно ниже котировок в прематче. Например, маржа на футбольные встречи второстепенной значимости может достигать 12%. На топовые игры в футболе же она варьируется от 8% до 10%.

Пополнение, вывод, ставки

Чтобы компенсировать меньшую роспись, букмекер предлагает одну из лучших платежных систем. Так, для пополнения счета предусмотрено более 12 способов. Внести депозит можно через карты (Visa, МИР, Maestro и т.д.), электронные кошельки (ЮMoney, QIWI и др.), сотовых операторов. Также пополнить счет можно через кошелек ЦУПИС и Почта Банк, Тинькофф. Минимальный размер депозита — 100 руб. Максимальный — устанавливается для каждого способа отдельно. Например, одномоментно с карты Visa можно закинуть на счет до 595 000 рублей. А с QIWI — максимум 15 000 рублей. Независимо от используемой системы, деньги на счет поступают моментально.

Способов для вывода средств чуть меньше:

Карты;

Кошелек ЦУПИС;

QIWI и ЮMoney.

Минимальная сумма вывода — 100 рублей. Максимальная для большинства направлений — 15 000 рублей. Выводятся деньги тоже моментально.

Единых ограничений по минимальной ставке в формате ординара у букмекера нет (устанавливаются отдельно для каждого события). На систему же можно поставить не меньше 100 рублей. Максимальный выигрыш ограничен суммой 30 млн рублей.

Комиссии и налоги

Ставки на спорт в Винлайн и вывод средств осуществляются без комиссий. А вот при пополнении счета заплатить комиссию придется. Но касается это лишь некоторых способов:

Способ пополнения Комиссия Билайн 11.99% + 10 руб. Теле2 8.5%

Т.к. Винлайн является лицензированным букмекером, он обязан уплачивать налоги на выигрыш за своих бетторов. Происходит это по следующему принципу:

Если вы выигрываете со ставок в Винлайн более 15 000 рублей, БК автоматически оплачивает налог в размере 13%. Например, с выигрыша в 20 000 рублей на ваш счет «чистыми» поступит 17 000 рублей. Уплачивать налог в банке вам не придется.

Если вы выигрываете меньше 15 000 рублей, автоматическое списание налога не происходит. В таком случае вам предстоит самостоятельно оплатить 13% с выигрыша в банке или в налоговой.

Оплачивать самостоятельно налог или нет — решать вам. Но делать это — обязательно, в соответствии с действующим законодательством.

Бонусная система и акции

В БК Винлайн действует три постоянных бонусных предложения. Первые два — для новых пользователей:

Фрибет Винлайн до 10 000 рублей. Бонус предоставляется без депозита. Фрибет Winline может быть использован только для заключения пари. После отыгрыша средства можно вывести.

Игра на 50 миллионов. Каждую неделю в клубе происходит розыгрыш денег. Чтобы принять участие в нем, нужно скачать Винлайн приложение и сделать пари на все из 13 предложенных матчей (исходы любые, минимальная ставка на выбранные маркеты — 200 рублей).

Для постоянных пользователей БК же действует программа лояльности. Чем больше беттор делает ставок, тем больше он получает «бонусных мячей» и тем выше уровень в системе. Каждый месяц постоянным пользователям, которые участвуют в программе лояльности, букмекер предоставляет до 50 000 рублей в виде фрибетов и до 15% в виде кэшбэка с потраченных средств.

Дополнительно можно использовать промокоды Winline. Их представляют партнеры компании. В том числе — блогеры, спортсмены, кинозвезды. Найти промокод Винлайн можно и на партнерских сайтах. Ввести его можно при создании профиля (перед тем, как зарегистрироваться в Винлайн, укажите бонусный код в специальном окошке) или уже после регистрации в личном кабинете.

Мобильное приложение букмекера

Делать ставки в Винлайн можно не только через официальный сайт, но и через специальную программу. Чтобы скачать Winline на Андроид или iOS, просто:

Откройте сайт букмекера через браузер в своем телефоне; Выберите в правом верхнем углу подходящую операционную систему (iOS или Android); Выполните загрузку приложения стандартным способом.

Приложение по функционалу ничем не уступает полноценному сайту. Здесь можно пройти онлайн регистрацию в Винлай, делать ставки, смотреть трансляции, статистику команд и не только. Также для «мобильных пользователей» периодически выпускаются специальные бонусы Winline. Еще один плюс программы — быстрый доступ к линии. Она открывается автоматически после запуска приложения с экрана «Домой».

«За» и «против» — отзывы о Винлайн

Как и о всех других букмекерах, отзывы о выплатах Винлайн, ставках, коэффициентах достаточно неоднозначные. Наряду с хвалебными комментариями можно встретить немало и откровенно гневных сообщений. Обобщив всю информацию, полученную от активных пользователей БК, можно сделать следующие выводы по преимуществам букмекера:

Широкая роспись для топовых матчей (особенно касается популярных видов спорта);

Возможность одновременного просмотра двух видеотрансляций;

Бездепозитный фрибет для новичков;

Большая теннисная линия;

Надежность и безопасность;

Неплохие коэффициенты на топовые события в прематче.

Из ключевых недостатков же бетторы отмечают:

Скудную роспись игр второстепенной значимости (в том числе теннисных, футбольных и хоккейных);

Плохие коэффициенты в лайве;

Малое количество бонусов для постоянных клиентов.

Встречаются и жалобы на урезание лимитов для активных бетторов. Зато необоснованными блокировками пользователей Винлайн не славится, что уже огромный плюс для его клиентов.

Винлайн однозначно заслуживает место в рейтинге топовых букмекеров России, которые легально выполняют свою деятельность. Конечно, даже у такого беттинг-гиганта есть свои недостатки. Но в сравнении со многими другими (в том числе и лицензированными конторами), они незначительны и никак не препятствуют успешному беттингу.