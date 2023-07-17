Букмекерская контора Балтбет (Baltbet): ставки, зеркало, регистрация

/В России/

ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Балтбет — компания, которая прошла путь от нескольких небольших пунктов приема ставок (ППС), функционирующих в полулегальном формате, до топового лицензированного букмекера. Возможным это стало за счет условий, которые компания предлагает своим клиентам.

Что именно привлекает бетторов в этой БК — узнаете из статьи.

Лицензия, особенности и основные характеристики

Балтбет — букмекерская контора, история которой началась в 2003 году с открытия небольшой кассы для приема ставок в Санкт-Петербурге. Почти 7 лет компания работала полулегально. Лицензию букмекер получил только в 2010 году (№16 ФНС от 1.10.2010 г.). В 2017 году компания стала работать с ЦУПИС. Именно с этого момента начался ее стремительный рост. Причем не только в онлайне, но и в офлайне. На данный момент у конторы более 500 ППС по всей России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Тольятти и Читы.

Официальный сайт БК Балтбет размещен по адресу baltbet ru. В 2020 году на нем произошел ребрендинг. Привычные для многих пользователей бело-зеленые цвета сменились черно-синей палитрой. Главной целью ребрендинга было расширение аудитории и выход на более молодых бетторов. Поэтому сейчас сайт смотрится достаточно актуально. Если вам привычнее старая версия сайта, то ее пока тоже можно использовать, перейдя по адресу old baltbet ru. Олд балтбет является таким же действующим сайтом, как и балтбет ру.

С кем сотрудничает БК?

Сегодня БК Балтбет является официальным партнером более 20 спортивных федераций России. Компания сотрудничает с:

Единой Баскетбольной Лигой;

КХЛ;

Федерацией тенниса;

РФС и не только.

При этом в отличие от других легальных БК, у Булбет ру нет официальных амбассадоров и компания не заинтересована в сотрудничестве с медийными личностями.

Какие возможности предоставляет сайт?

Сайт букмекерской конторы baltbet ru достаточно стандартный. Основной функционал представлен несколькими разделами:

Линия;

Лайв;

Новости;

Чемпионаты и т.д.

На момент лета 2023 года в разработке букмекера находится дополнительный раздел — Балтсистема Балтбет. По имеющейся информации, он должен стать линией для быстрого розыгрыша.

Интересно: Дополнительной функцией сайта является Cash Out. Она позволяет выкупить ставку до завершения ее розыгрыша.

Кроме основных разделов, на сайте Балтбет есть удобная статистика завершенных матчей и результаты команд. А вот диалогового окна для связи с оператором нет. Задать вопрос службе поддержки можно через:

Горячую линию — 8-800-700-29-90;

Почту — report@baltbet.ru;

Телеграм — @hotline_baltbet.

Ответы на частые вопросы можно найти на сайте букмекера в разделе «Помощь».

Условия для новых пользователей

Балтбек — букмекер лицензированный. Поэтому и действует он в соответствии с актуальными требованиями законодательства. Во-первых, регистрация на Baltbet доступна только совершеннолетним пользователям. Возраст проверяется по паспорту. Поэтому обойти систему не удастся. Во-вторых же, аккаунт каждого беттора привязывается к российскому телефону. Если с иностранным паспортом зарегистрироваться в системе получится, то с зарубежным номером — не выйдет.

Как зарегистрироваться в БК?

В конторе Балтбет регистрация стандартная:

Перейдите в раздел «Регистрация» на сайте букмекера; Выберите приветственный фрибет от Балтбет за регистрацию; Укажите номер телефона и подтвердите его; Введите почту и придумайте пароль; Завершите регистрацию, согласившись с правилами обработки данных и подтвердив свой возраст.

На этом все. Далее система вам предложит пройти идентификацию. Данный шаг можно пропустить. Сразу после регистрации вы можете зайти в свой профиль (для входа используется почта/телефон и пароль), изменить его данные, просмотреть линию Балтбет. А вот для пополнения счета и ставок придется верифицироваться.

Как пройти идентификацию?

Подтвердить свою личность в Балтбет можно только двумя способами:

ППС букмекера;

ЦУПИС.

Второй вариант наиболее простой. Если у вас уже есть аккаунт в ЦУПИС, то просто используйте при регистрации на Балтбет аналогичную связку телефона и электронной почты. В данном случае для верификации нужно будет лишь нажать соответствующую кнопку в личном кабинете на сайте Букмекера — обмен данными происходит автоматически. В случае с ППС же придется лично посетить ближайший клуб БК и предоставить паспорт оператору для подтверждения личности. Именно этот способ, к слову, актуален для иностранных граждан, желающих заключать пари через Балтбет.

Линия Балтбет

Линия Baltbet достаточно неплохая. Всего букмекер предлагает более 30 спортивных дисциплин. Лучший выбор рынков характерен для популярных видов спорта. Так, одномоментно на футбол в прематче может быть доступно более 1000 событий, на теннис — более 200, а на баскетбол — более 100. Кроме топовых дисциплин, букмекер предлагает и события из «экзотических» видов спорта: падел (до 10 игр одномоментно), сквош (5-10 игр), хоккей на траве (менее 5 игр) и т.д. Также неплохо расписан киберспорт.

В лайве событий, конечно, меньше. Но и здесь букмекер ежедневно одновременно предлагает около 100-150 встреч, что является достаточно неплохим показателем. Максимальный выбор рынков характерен для футбола, баскетбола и тенниса.

На что можно ставить?

Роспись в Балтбет средняя, но вариативная. Букмекер принимает как ординары, так и экспрессы, системы. Предусмотрена функция «экспресс-дня». Комбинации формируются ежедневно.

На самые топовые события букмекер предлагает более 100 вариантов маркетов. Например, на футбольные игры сборных можно ставить не только на форы и общий исход, но и на желтые карточки, удары от ворот, сейвы и т.д. На те же футбольные игры, но второстепенной значимости, роспись окажется чуть хуже — до 25 маркетов для каждой встречи.

Интересно: Балтбет проигрывает своим оппонентам по футбольной, теннисной и хоккейной росписи. Количество маркетов на баскетбол и некоторые другие дисциплины — на среднем уровне.

Роспись в топовых хоккейных матчах составляет не более 75 вариантов исходов, включая показатели статистики. В значимых теннисных матчах этот показатель еще меньше — до 25 маркетов.

А вот в лайве дела еще хуже. Вариантов в «прямом эфире» немного. В большинстве случаев на игры представляется не более 40 маркетов.

Какие коэффициенты и маржа?

В прематче коэффициенты букмекера не радуют. Они установлены на среднем уровне, а иногда — ниже среднего. Стандартная маржа букмекера же составляет около 6-7%. При этом она зависит от вида спорта и значимости самой встречи. Так, на топовые футбольные игры маржа составляет всего 5%, в то время как на игры второстепенной значимости может повышаться до 10%. В хоккее ситуация примерно такая же: от 5-6% для важных встреч и до 9.5% для игр второстепенной значимости. В Теннисе минимальная маржа составляет 5%, а максимальная — 8%.

При этом в лайв-режиме маржа увеличивается не сильно. Для большинства топовых событий она составляет 6-7%. Во второстепенных встречах же данный показатель вырастает до 10%. Средним значением маржи в лайве БК считается 8%.

Финансовые условия букмекера

В Балтбет можно создать счет только в одной валюте — российский рубль. При этом в личном кабинете после регистрации открывается два счета. Второй является бонусным и предназначен только для фрибетов Балтбет.

Ставить в Балтбет можно практически любую сумму. Для каждого события лимиты устанавливаются отдельно. В большинстве случаев минимальная ставка составляет всего 5-10 рублей. Максимальная выплата же — 5 млн рублей (для стандартной линии).

Как пополнять счет и выводить деньги?

Для пополнения счета букмекер предлагает более 8 рабочих способов. Депозит можно внести через банковские карты, МегаФон, ЮMoney, Кошелек ЦУПИС, МТС Банк и не только. Для каждой системы устанавливаются свои лимиты. Так с ТЕЛЕ2 можно внести на счет от 50 до 15 000 рублей. А вот ограничения при пополнении с Кошелька ЦУПИС немного иные — от 50 до 595 000 рублей. На счет деньги поступают моментально.

Вывести деньги сегодня можно только 4-мя способами:

Банковские карты;

ЦУПИС;

QIWI;

ЮMoney.

Минимальная сумма вывода для всех методов стандартная — 100 рублей. Максимальная же зависит от выбранного направления. Так, на кошелек ЦУПИС и карты можно выводить до 595 000 руб. А на QIWI и ЮMoney — максимум 15 000 руб. Вывод на все направления, кроме банковских карт, осуществляется моментально. На карточки же деньги выводятся в течение 3-х дней.

Какие комиссии взимает букмекер?

Почти все финансовые операции в Балтбет проводятся без комиссий. Но для некоторых направлений она все же предусмотрена:

Билайн (пополнение счета в БК) — 11,99% + 10 руб.;

Теле2 (пополнение счета в БК) — 8.5%;

На вывод средств же комиссий нет вовсе. Правда, в данном случае может взиматься налог на выигрыш. На данный момент он составляет 13%. И букмекер обязан оплачивать его самостоятельно, если сумма выигрыша его клиента превышает 15 000 рублей.

Интересно: Если вы выиграете в БК более 15 000 рублей, то на счет уже поступит сумма с вычетом налога.

Если же сумма выигрыша менее 15 000 руб., налог не удерживается автоматически. В такой ситуации вам придется оплачивать его самостоятельно — подав декларацию в налоговую до 30 апреля.

Бонусы и акции

В Балтбет бонусы доступны как новым пользователям, так и постоянным клиентам. Во-первых, еще при создании профиля система предоставляет возможность выбора приветственного подарка. Сегодня доступно 2 варианта бонуса за регистрацию на Балтбет:

3 бесплатные ставки на футбол;

3 бесплатные ставки на теннис.

При этом сам бонус выбирается при регистрации. Но перед использованием его необходимо активировать — в разделе промокодов на Балтбет.

Интересно: Дополнительный промокод при регистрации для Балтбет можно получить на сайтах-партнерах, а также в официальных соцсетях БК.

Для постоянных клиентов предусмотрена бонусная система: со всех ставок (за каждые 20 рублей) пользователям начисляются бонусы. Далее их можно использовать для заключения пари по курсу «1000 бонусов = 1 рубль».

Мобильное приложение

Кроме широкой сети ППС и уже обновленного сайта, Балтбет предлагает удобное мобильное приложение. Доступно оно для пользователей как iOS, так и Андроид. Скачать Балтбет можно с официального сайта букмекера: раздел «Еще» -> подраздел «Приложения». На странице нужно лишь выбрать подходящий мобильный маркетплейс (Ru Store, AppGallery, App Store или др.) и выполнить загрузки программы стандартным способом.

Среди топовых функций приложения Балтбет можно выделить:

Возможность добавления событий в избранное;

Авторизация по биометрии;

Уведомления.

Ничего сверхъестественного в мобильном приложении нет. Оно лишь позволяет быстрее открывать линию и обеспечивает более удобные условия для беттинга в целом.

Преимущества и недостатки конторы

Оставляемые о компании Балтбет отзывы неоднозначны. Среди бетторов находятся и счастливчики, которым удалось сорвать хороший куш на сервисе, и те, кому беспричинно урезали лимиты.

Среди основных преимуществ в отзывах о Baltbet встречаются следующие характеристики БК:

Хорошая роспись на киберспорт;

Возможность досрочного выкупа ставки;

Прямые трансляции;

Наличие «Экспресса дня», «Ставки дня»;

Неплохая линия в прематче.

Минусов у букмекера тоже достаточно:

Мало матчей с прямыми трансляциями;

Средние и местами низкие коэффициенты;

Скудная роспись в лайве;

Мало бонусов.

Также пользователи часто отмечают урезание максимумов.

Назвать Балтбет одним из лидеров на рынке беттинга в России — трудно. Скорее, это хороший «середнячок», который известен своей надежностью и стабильными выплатами. Именно поэтому у букмекера вполне достаточно активных бетторов. Даже несмотря на плохую рекламную кампанию и небольшое количество бонусов.