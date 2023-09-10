Депутат Госдумы Иван Демченко: Хочу поделиться с вами отчетом о проделанной работе в городе-курорте Анапа за последние 7 месяцев…

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За это время успешно завершены капитальные ремонты МБОУ СОШ №11 в селе Супсех, МБОУ СОШ №9 в поселке Виноградный и МБОУ НОШ №26 хут. Рассвет. Также завершаются строительные работы детского садика в станице Анапская, который планируется открыть в сентябре 2023 года.

Открыт новый корпус на 400 мест для начальных классов в станице Анапская, где педагоги и дети с радостью начали занятия.

Также активно ведутся работы над развитием культурной сферы в курортном городе. Сдан в эксплуатацию Дом Культуры в селе Сукко, а также уже готов проект Дома Культуры в селе Супсех, где планируется начать строительство.

«Мы всегда стараемся помочь нашим жителям и решить их вопросы. За этот период провели два личных приема совместно с Председателем ЗСК Юрием Бурлачко, оказали помощь в реабилитации детей-инвалидов, помогли семье с ребенком-инвалидом в приобретении транспорта, а также участникам боевых действий в получении земельных участков и другие важные вопросы,» - рассказал депутат Госдумы Иван Демченко.

На добрые дела от депутата по 30 тысяч рублей получили 163 органа ТОС муниципалитета города-курорта Анапы. Средства, которые активисты получили, будут направлены на приобретение саженцев, газонокосилок, триммеров, а также щебня, краски, инструментов – каждый руководитель органа ТОС с активом определят, на какие «малые дела» направить эти деньги.

- Также активно поддерживаем волонтеров и общественников, которые делают многое для нашего города. Помогли группе "феечки СВО" и другим организациям. С большой радостью поддерживаем казачье сообщество, молодежь, ветеранов, а также интересные благотворительные проекты. Благодаря вашей поддержке и доверию, мы продолжаем активно работать в интересах прекрасного города-курорта Анапа, - резюмировал Иван Иванович.