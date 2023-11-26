Определены критерии включения БПЛА в единый реестр

Кроме того, будет необходима сертификация БПЛА. Правила формирования единого реестра, согласно ведомству, вступят в силу с начала 2024 года. Для рыночных игроков включение в такой реестр желательно из-за возможностей участия в госзаказе и получения субсидий, в том числе налоговых льгот, которые подразумевает нацпроект по развитию БПЛА.

При этом производители и разработчики БПЛА обратили внимание на несколько «слабых» мест представленных правил. Так, глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев отметил, что сертификация БАС (беспилотные авиационные системы) «лишь снизит стимулы и возможности для реального импортозамещения». Это связано, с одной стороны, с тем, что значительная часть сегодняшних устройств собирается из китайских комплектующих, с другой стороны

c быстрой сменой технологии в отрасли – редко удается зафиксировать типовую конструкцию из-за того, что заказчики не всегда готовы полностью сформулировать требования к сценариям применения.

Требование по выручке, по данным экспертов, может оставить вне реестра холдинги, диверсифицирующие свои производства: например, «НПП Радар ммс», «Геоскан», «Финко», «Транспорт Будущего» (ЭФКО) или «Аэромакс» (АФК «Система»). Кроме того, слабым местом правил назван

и слишком узкий перечень того, что можно считать БАС и комплектующими. Например, в перечень не попали спецсредства транспортировки и грузовая тара.

Подобный реестр необходим для того, чтобы сделать процесс получения государственного субсидирования проще и прозрачнее, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Производители должны понимать четкие критерии, которые необходимо выполнить для того, чтобы претендовать на оказание государственной поддержки. При этом при формировании такого реестра необходимо учитывать экспертную оценку со стороны рынка. Представленная редакция правил формирования реестра, действительно, содержит в себе несколько положений, которые в дальнейшем могут неоднозначно сказаться на развитии рынка БАС. Например, норма по доле может привести к повышению устойчивости уже крупных компаний и сократит возможности для начинающих игроков, а также крупных холдингов. Последнее – особенно важно.

Крупный отечественный бизнес с диверсификацией производства может поставлять высококачественные решения в сфере БАС, но при этом иметь низкую выручку по этому направлению в общем обороте бизнеса», – отметил депутат. БАС уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент сразу в нескольких секторах экономики, напомнил Антон Немкин.

«В сельском хозяйстве они могут применяться для осуществления контроля за границами посевных площадей, а в природопользовании для надзора за природными объектами. Возможностей применения БПЛА в гражданской сфере достаточно. Государство это понимает, поэтому и появился отраслевой нацпроект. Но достижение целей должно базироваться на мнении производителей и на отсутствии нормативных перекосов. Думаю, что после обсуждений с участниками рынка, ведомство проявит гибкость и представит более оптимальное решение», – заключил парламентарий.