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Глава Темрюкского района поблагодарил депутата Госдумы Ивана Демченко за поддержку бойцов СВО

На ежегодном отчете о проделанной работе глава Темрюкского района Федор Бабенков поблагодарил депутата Государственной Думы Ивана Демченко за большую работу по поддержке российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

 

Особое внимание в своем докладе глава муниципалитета уделили социальной поддержке наших бойцов и их семей. В качестве положительного примера он привел депутата Госдумы Ивана Демченко и его команду, которые с первых дней СВО активно помогают казакам-добровольцам, регулярно направляя на передовую гуманитарные грузы. Эта работа депутатом Демченко проводится системно, он на постоянной связи с военнослужащими и готов оперативно реагировать на их обращения.

Также Федор Бабенков рассказал о социально-экономическом развитии Темрюкского района, по итогам прошлого года занявшего второе место в группе муниципалитетов с высоким уровнем развития. Здесь строятся объекты здравоохранения, проведен ремонт в школах, большое внимание уделяется развитию спорта, ремонту дорог и коммунальной инфраструктуры.

В работе сессии приняли участие председатель ЗСК края Юрий Бурлачко и вице-губернатор Сергей Власов. В целом депутаты Совета Темрюкского района удовлетворительно оценили работу главы за 2023 год.

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Категория: Новости / В России

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