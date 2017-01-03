Миссия завершена - "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" могут возвратиться из Сирии

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", а также тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в ближайшее время возвратятся на территорию России из Средиземного моря.

"Интерфакс" со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве РФ пишет, что оба боевых корабля возвратятся из Средиземного моря в Североморск – главную базу Северного флота. По предварительной информации, это произойдет уже в январе 2017 года.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - отмечает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 29 декабря 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом заявил, что, учитывая очередное перемирие в САР, нужно провести сокращение российской группировки войск, размещенных в этой ближневосточной стране.

"Российский Диалог" уже сообщал, что "Адмирал Кузнецов и группа кораблей, сопровождавших его, прибыли на территорию Сирии и готовы в любой момент наносить удары по боевикам крылатыми ракетами "Калибр".

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/91905_1483438346