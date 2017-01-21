В Москве полицейские застрелили мужчину с гранатой. Он разыскивался за стрельбу в центре города

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Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы мужчина был нейтрализован при задержании, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками МУРа была установлена личность подозреваемого в ранении мужчины в центре Москвы и его возможное местонахождение. 21 января на Щелковском шоссе, при задержании подозреваемого, он оказал сопротивление оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом похожим на гранату", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - добавил сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве уточнили, что "во время проведения операции по задержанию, в которой участвовали следователи Главного управления, сотрудники Московского уголовного розыска и Нацгвардии, подозреваемый в покушении на убийство ликвидирован. Мужчина оказал сопротивление и угрожал сотрудникам взорвать гранату, которая находилась у него в руках".

По факту посягательства на жизни и здоровье сотрудников правоохранительных органов, а также незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение боеприпасов".

18 января в 17:42 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Шмитовский проезд, д. 30. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что по указанному адресу неизвестный, управляя автомобилем "Мерседес", остановившись на светофоре рядом с "Лексусом", выстрелил в голову водителя и скрылся с места происшествия.

Водитель "Лексуса", 1971 года рождения, был госпитализирован и проходит лечение.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям УК "Покушение на убийство", "Незаконное хранение оружия".

Источник: interfax.ru