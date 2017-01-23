Минпромторг предложил ввести систему tax free в Сочи

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Министерство промышленности и торговли РФ направило в Министерство финансов предложения о введения в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи системы tax free, решение об этом может быть принято уже в ближайшее время, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы представили в Министерство финансов все необходимые документы. В ближайшее время (может быть принято окончательное решение о запуске системы tax free в пилотных регионах), буквально вот-вот", - сказал министр.

Он отметил, что все промежуточные решения, необходимые для запуска системы tax free, уже приняты. Отвечая на вопрос, в каких регионах она будет вводиться, Мантуров заявил: "Это Петербург, Сочи, Москва".

Как ранее сообщалось, в 2017 г. проект по введению системы tax free планируется осуществить в трех регионах в пилотном режиме. В случае успеха, в дальнейшем может быть принято решение о распространении его на всю страну.

Проект в конце 2016 г. рассматривался на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, который обратил внимание на необходимость учесть соответствующий международный опыт и отметил, что введение возврата налога на добавленную стоимость иностранным физическим лицам будет способствовать росту туристического потока в России и увеличению товарооборота.

Tax free - система возврата НДС на покупки, которые совершают иностранные граждане. Сумма возврата в различных странах может варьироваться от 7% до 20%. Минфин России ранее предлагал установить ставку НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 0% в рамках пилотногот проекта tax free в России.

Источник: tass.ru