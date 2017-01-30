ФАС завела дело на «Мегафон» из-за роста тарифов на роуминг за рубежом

/В России/

26 января 2017 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МегаФон» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Основанием для возбуждения дела послужило увеличение ПАО «МегаФон» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

22 ноября 2016 года ПАО «МегаФон» разместило информацию для абонентов о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS, и интернет без применения опций.

Повышение ПАО «МегаФон» тарифов по разным направления составило от 20 до 2200% от ранее установленных тарифов.

Отмечаем, что иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи – роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

Дело назначено к рассмотрению на 6 марта 2017 года.

В конце октября 2016 года «Мегафон» и МТС — изменили правила взимания платы с абонентов за пользование роумингом внутри России. «Мегафон», в частности, закрыл для новых подключений опцию «Соседние страны». Эксперты тогда объяснили такое решение желанием операторов повысить средний счет абонента.

Также в октябре «Ведомости» сообщали о предстоящем увеличении платы за роуминг абонентов российских компаний в Европе. С середины 2017 года, напоминало издание, внутри ЕС для местных операторов будет отменена плата за роуминг. Чтобы компенсировать финансовые потери, европейские операторы планируют поднять цены на роуминг для компаний, работающих вне ЕС. Представители «Мегафона» тогда заявили, что получили уведомление от европейских партнеров об изменении платы.

Источник: Федеральная антимонопольная служба