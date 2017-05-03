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В Сирии погиб контрактник из Братска
В Сирии погиб российский контрактник Богдан Деревицкий. 3 мая в городе прошло прощание с погибшим.
В церемонии прощания прияли участие мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин.
Деревицкому было 24 года. Он проходил военную службу по контракту. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.
Когда и при каких обстоятельствах он погиб, не сообщается.
Минобороны РФ официально о гибели военнослужащего не сообщало.
Источник: пресс-служба администрации г. Братск