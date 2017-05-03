В Сирии погиб контрактник из Братска

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В Сирии погиб российский контрактник Богдан Деревицкий. 3 мая в городе прошло прощание с погибшим.

В церемонии прощания прияли участие мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин.

Деревицкому было 24 года. Он проходил военную службу по контракту. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.

Когда и при каких обстоятельствах он погиб, не сообщается.

Минобороны РФ официально о гибели военнослужащего не сообщало.

Источник: пресс-служба администрации г. Братск