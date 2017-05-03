В Совфеде предложили запретить самозанятым гражданам выезд за границу

/В России/

Сейчас над этим вопросом активно работают в Совете Федерации. До конца года будет найдено правовое решение дальнейших взаимоотношений государства и самозанятых граждан.

По данным Минтруда в России примерно 12 миллионов самозанятых граждан, а Росстат заявляет, что до 25 миллионов.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике заявили, что за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Но помимо них в законодательстве написано "и иные категории граждан", под них и подпадают трудоспособные люди, которые официально нигде не работают.

Правительство не планирует лишать самозанятых граждан медицинского страхования (ОМС), однако, по заявлению представителя Совета Федераций, выехать за границу не смогут. Это лишь один из возможных вариантов урегулирования взаимоотношения с государством лиц, которые так и не легализуют свои доходы.

И полноценной пенсии не вышедшие "из тени" индивидуалы вполне могут лишиться. Уже сейчас многим отказывают в начислении пенсионного пособия.

Если нет стажа и минимум баллов, то, по достижении 65 лет государство будет платить минимальную пенсию по старости. Минимальная пенсия сегодня в регионах не превышает 7-8 тысяч рублей в месяц.

Источник: Ольга Игнатова RG.ru