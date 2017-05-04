Корабли Балтийского флота взяли курс на Санкт-Петербург

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Корабли Балтийского флота примут участие в военно-морской части парада, посвященного 72-й годовщине победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Малые ракетные корабли «Серпухов», «Ливень» и ракетный катер «Моршанск» Балтийского флота вышли из главной военно-морской базы флота г.Балтийска и взяли курс на Санкт-Петербург, где примут участие в военно-морской части парада, посвященного 72-й годовщине победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Во время межбазового перехода экипажи кораблей отработает элементы плавания в узкости, выполнят ряд учебно-боевых задач по совершенствованию действий личного состава по тревогам, проведут тренировки по борьбе за живучесть корабля, учения по связи и противовоздушной обороне, осуществят совместное маневрирование.

9 мая корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота примут участие в военно-морской части парада, который пройдет в Санкт-Петербурге. Всего в праздновании Дня Победы в Северной столице будет задействовано 13 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту