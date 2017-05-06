Чеченский парламен предложил отказаться от вскрытия трупов

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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести альтернативный метод установления причины смерти, если родственники отказываются от вскрытия по религиозным мотивам.

Депутаты считают необходимым заменить патологоанатомическое вскрытие умерших по неустановленным причинам на виртуальную аутопсию — сканирование тела при помощи томографов и оптических сканеров. Процедуру предлагается использовать в тогда, когда родственники умершего отказываются от обычного вскрытия по религиозным соображениям.

"В этой связи результаты экспертиз ставятся под сомнение участниками судебного процесса, что создает сложности в процессе доказывания. Избежать указанные проблемы можно путем применения альтернативных методов исследования трупов без проведения вскрытия с использованием средств роботизированной системы в сочетании с компьютерной томографией, которые позволяют фиксировать причину смерти и сохранять на электронных носителях всю информацию о трупе", — говорится в пояснительной записке.

Как пояснил РИА Новости глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, что практика вскрытия действительно противоречит исламским традициям. "От чего человек умер — знает лишь один Всевышний. От того, что вы будете его резать и все это вытаскивать, это все останется? В таком случае надо все эти внутренности искупать, завернуть обратно и похоронить. Поэтому они приняли такое решение", — сказал муфтий.

Источник: РИА Новости