МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои серверы

/В России/

12 мая Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows.

Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%.

Серверные ресурсы МВД России не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус».

В настоящее время выявленная активность вируса локализована. Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

12 мая по всему миру распространился вирус-вымогатель WannaCry (также известен как WCry). По данным «Лаборатории Касперского», жертвами вируса стали как минимум 45 тысяч пользователей из 74 стран. 70 процентов всех зараженных компьютеров, как утверждают в компании, расположены в России.

В России, помимо МВД, оказались заражены компьютеры компании «Мегафон» и, по непотвержденным данным, Следственного комитета; в Великобритании — около 40 больниц.

Вирус WannaCry блокирует все файлы на компьютере, требуя 300 долларов в биткоинах за возвращение доступа к ним. По подсчетам «Медузы» , пользователи перечислили хакерам уже более шести тысяч долларов.

Источник: пресс-служба МВД России