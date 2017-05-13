В Microsoft рассказали, как защититься от вируса-вымогателя

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Компания Microsoft добавила защиту от вредоносной программы WannaCrypt, вымогающей деньги у пользователей, в обновленную версию Windows.

Microsoft заявила, что добавила защиту от вредоносной программы WannaCrypt, вымогающей деньги у пользователей, в обновлённую версию Windows.

В компании порекомендовали обновить операционную систему до последней версии и использовать её бесплатный антивирус.

Наши специалисты добавили обнаружение и защиту от новой вредоносной программы, известной как Ransom:Win32.WannaCrypt. В марте мы также представили дополнительную защиту от вредоносного ПО подобного характера вместе с обновлением безопасности, которое предотвращает распространение вредоносного ПО по сети. Кристина Давыдова, пресс-секретарь Microsoft в России

Чтобы обезопасить себя, необходимо скачать и установить официальный патч Microsoft .

Ранее сообщалось, что 12 мая по всему миру были заражены десятки тысяч компьютеров. Вирус блокировал компьютер и требовал деньги за разблокировку, угрожая уничтожить данные. В России оказались заражены «Мегафон», МВД и СК. Также в РЖД подтвердили вирусную атаку на свою IT-инфраструктуру. В других странах пострадали телекоммуникационные компании, консалтинговые фирмы, больницы.

Источник: Николай Чумаков Tjournal