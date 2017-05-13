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/В России/

В РЖД рассказали о «вирусной атаке»

На IT-систему РЖД совершили вирусную атаку/

На данный момент вирусная атака остановлена, вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты. Перевозки пассажиров и грузов идут в рабочем режиме.

Ранее сообщалось, что 12 мая по всему миру были заражены десятки тысяч компьютеров. Вирус блокировал компьютер и требовал деньги за разблокировку, угрожая уничтожить данные. В России оказались заражены «Мегафон», МВД и СК. В других странах пострадали телекоммуникационные компании, консалтинговые фирмы, больницы. 

Источник: РИА Новости

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Категория: Новости / В России

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