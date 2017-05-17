Форум «Среда для жизни: квартира и город» посетили более 55 тысяч человек

/В России/

13-15 мая в Саратове прошел урбанистический форум «Среда для жизни: квартира и город». Он стал рабочей площадкой для конструктивного диалога между экспертным сообществом, девелоперами, застройщиками, представителями власти, архитекторами и проектировщиками.

В рамках мероприятия организаторами была представлена разнообразная деловая и культурная программа — от круглых столов о будущем российской урбанистики до открытых лекций по городскому предпринимательству, фестиваля еды «Городской пикник», кинопоказа и экскурсий по Саратову. Выходные завершились праздничным концертом на набережной Космонавтов, салютом, а также торжественным включением подсветки исторического моста между Энгельсом и Саратовом.

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник отметил: «Нам очень приятно, что наши мероприятия вызвали такой масштабный отклик у саратовцев. Так „Городские выходные“, предшествовавшие форуму, привлекли более 55 тыс. человек: на показ фильма „Строится мост“ было продано около 300 билетов. Более 400 человек посетили круглые столы в рамках деловой программы. Более 1 000 саратовцев записались на городские экскурсии, и еще свыше 1 000 участвовали в забеге. Лекции городских предпринимателей посетили около 1 100 слушателей. Свыше 15 тыс. присоединились к „Городскому пикнику“, а последующий концерт собрал 35 тыс. зрителей. В деловом дне форума участвовали 1 267 делегатов из разных стран и городов России. Такого внимания мы не ожидали. Это приятно. Я хочу поблагодарить администрацию Саратовской области и Валерия Радаева за то, что так тепло приняли нас».

14 мая состоялись круглые столы в формате Urban Talks, участники которых поговорили о городской среде, ее благоустройстве и о том, как все это влияет на жизнь человека.

Автор книги «Город для пешеходов», американский архитектор и урбанист Джеф Спек отметил значительные успехи Саратова в благоустройстве пешеходных улиц. «Когда вы строите удобные, хорошо сформированные улицы, это позволяет минимизировать климатически неблагоприятные условия, делая города пешеходными», — сказал Джеф Спек. Он обратил внимание участников обсуждения, что данная теория полностью применима к Саратову и что работы в этом направлении сейчас активно ведутся.

Деловую программу 15 мая открыл врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев. В своем приветственном слове он отметил, как важны для региона происходящие в городе изменения: «Мы шли к этому событию очень долго вместе с федеральным правительством, Минстроем России, АИЖК, КБ „Стрелка“ и нашими горожанами».

В деловой день форума эксперты обсудили современное городское жилье и то, как оно влияет на развитие городской среды. Председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут отметил, как важно для современного общества развитие городов, добавив, что слово «город» упоминается в интернете в 14 раз чаще, чем «страна».

«Человеческий капитал в ближайшем будущем будет концентрироваться в городах. И чем город благоустроеннее, чем он комфортнее для жизни, тем комфортнее будет чувствовать себя человеческий капитал в этом городе... Мы живем в постиндустриальную эпоху, а следовательно, все большую роль играют улицы и парки, а не заводы в черте города», — сказал Александр Мамут.

«Весь XX век мы пытались сделать как можно больше жилья — обеспечить каждого жителя России. На сегодня мы достигли европейского уровня — 24 квадратных метра на человека. Пришло время производить среду. Жилье XXI века — это жилье в плотной, многофункциональной, обустроенной среде», — заявил партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин.

«Очень многое из того, что делается сегодня в России, — правильно. Чаще всего, изменения в городской среде начинает государство, так же было и в Бордо. Причем стоит помнить, что не всегда власти должны учитывать пожелания жителей: нужно прислушиваться к ним, но то же время видеть картину целиком и в перспективе. В этом и есть искусство: найти тот самый баланс», — рассказала в своем выступлении директор по развитию градостроительных проектов мэрии Бордо Мишель Ларю-Шарлю.

Финалом деловой программы форума стала церемония награждения победителей первого открытого национального архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов для ключевых общественных пространств, который проходил в 15 городах России.

В Астрахани лучшим признан проект Ильи Семенова, во Владикавказе — Алана Джибилова. Победителем во Владимире стал Кирилл Тихонов, в Волгограде — бюро Modul, в Ижевске — Юрий Ковалев. Среди проектов благоустройства Калуги лучшей оказалась концепция Наталии Ореховой, Кемерова — «Архитектурной компании», Липецка — Владимира Софронова, Евгении Самофаловой и Виктории Гончаровой. Победители конкурса в Рязани — Андрей Пеков и Оксана Сухорученко, в Ставрополе — Денис Морозов и Руслан Хабипов (Magic Project), в Ульяновске — Adec Group, в Хабаровске — BUROMOSCOW, в Чебоксарах — Арсений Афонин, в Челябинске — «УралНИИстройпроект». Лучшая концепция благоустройства пятнадцатого города — Томска — будет определена в течение месяца.

«Форум — не только деловое мероприятие, на котором поднимаются темы городского развития, но и событие, само по себе становящееся драйвером положительных изменений. Мы на практике показываем представителям других регионах, как можно активировать общественные пространства и локальные сообщества. В частности, нам удалось показать, как привести город в порядок с помощью замены вывесок: горожане снова увидели фасады в исторической части Саратова, некогда закрытые массивными щитами. Это недорогая, но эффективная мера. События форума объединили все население, показав огромный интерес к теме городского развития, в том числе со стороны молодежи. Большой популярностью пользовались „Городские выходные“. Они показали, насколько востребованы общественные пространства, где проходят различные мероприятия и реализуется разнообразная культурная программа. Это значит, что сегодня, когда страна достигла высокой обеспеченности квадратными метрами, особенно важна работа Минстроя по развитию городской среды и качества жилья», — поделилась своим мнением программный директор форума «Среда для жизни: квартира и город» Розалия Тарновецкая.

В форуме приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, генеральный директор АИЖК Александр Плутник, и.о. губернатора Саратовской области Валерий Радаев, председатель попечительского совета Института «Стрелка» Александр Мамут, партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин, партнер Nikken Sekkei Фади Джабри, заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере Евгения Муринец, президент ГК «ПИК» Сергей Гордеев, директор института открытого урбанизма Барт Голдхоорн и другие представители экспертного сообщества.