На контракт минуя срочную

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В 2017 году пункты отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) планируют отобрать на военную службу по контракту около 20 тыс. чел., в том числе для войск военного округа более 18 тыс. человек, сегодняшний день отобрано более 5 тыс. чел, что составляет более 25 % от плана.

С 1 мая 2017 года Указом президента РФ разрешен призыв граждан на военную службу по контракту получивших среднее профессиональное образование, минуя военную службу по призыву. На сегодняшний день самые востребованные специальности в войсках военного округа являются, специалисты связи, специалисты по ремонту автомобильной и бронетанковой техники, водители категории С, Д и Е, механики-водители, крановщики, экскаваторщики и другие. Именно такие должности планируется укомплектовать кандидатами имеющими среднее профессиональное образование.

Сегодня в войсках ЮВО служат более 60 тысяч контрактников. В большинстве своем это командиры расчетов и экипажей, механики-водители боевых машин, пусковых установок, а также специалисты ряда дефицитных специальностей.

Кроме принятия на службу граждан из запаса, особое внимание уделено военнослужащим по призыву, доля которых составляет более 20 процентов от общего количества кандидатов, заключивших контракт.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа