В Балтийске пройдет военный парад в честь 314-й годовщины основания флота

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18 мая праздничные мероприятия, посвященные Дню Балтийского флота, начнутся в 9:25 с церемонии возложения цветов к памятнику основателю Российского флота Петру I в Балтийске.

Далее на площади Балтийской Славы состоится торжественное построение, митинг и парад войск Балтийского гарнизона. В нем примут участие представители командования Балтийским флотом, ветераны флота, представители Правительства Калининградской области и администрации Балтийска, жители и гости самого западного города России. Торжественным маршем по площади Балтийской Славы пройдут военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы. Музыкальное сопровождение торжества будет обеспечивать военный оркестр Балтийского гарнизона.

По окончанию митинга и военного парада войск Балтийского гарнизона состоятся плац-парад роты почетного караула соединения морской пехоты Балтийского флота, показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты, синхронное вождение бронетранспортеров БТР-82А, именуемое «Вальс БТРов» и концерт вокально-инструментальной группы «Черные береты».

В рамках празднования пройдет информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать», в ходе проведения которой будет функционировать мобильный пункт набора на военную службу по контракту.

Для гостей праздника также будет работать выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, все желающие смогут посетить музей Балтийского флота и боевые корабли, ошвартованные у площади Балтийской Славы.

Источник: пресс-служба Балтийского флота