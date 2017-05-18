Соединение спецназа ЮВО впервые проведет масштабные учения на новейших бронеавтомобилях «Тайфун-К»

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Более 10 бронеавтомобилей «Тайфун-К» будет задействовано в тактических учениях, которые проведут в первые дни июня с подразделениями бригады специального назначения Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области.

Готовность личного состава соединения спецназа к началу летнего периода обучения проверил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Командующий оценил готовность подразделений к выполнению задач по предназначению, экипировку личного состава, а также состояние вооружения и военной техники.

- Каждому подразделению в первые дни летнего периода обучения будет поставлена учебно-боевая задача, решать которую им придется на удалении до 500 километров, - уточнил генерал А.Дворников.

Переброска подразделений будет осуществляться воздушным транспортом вместе со штатной техникой, включая бронированные автомобили «Тайфун-К», «Тигр» и «Камаз». В общей сложности в каждом из мероприятиях внезапных проверок боевой готовности спецподразделений будет задействовано до 50 современных бронеавтомобилей различных модификаций.

В рамках проверки готовности к летнему периоду обучения соединений непосредственного подчинения генерал-полковник А.Дворников побывал бригаде управления и инженерной бригаде, также дислоцированных на территории Ростовской области.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа