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Командующий войсками ЮВО проверил готовность авиационных частей округа

Готовность к действиям при выполнении задач боевого дежурства подразделений радиотехнической (РТВ) воинской части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, проверил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

Дежурные подразделения РТВ, осуществляющие контроль учебно-тренировочных полетов самолетов Су-34 бомбардировочного полка. При проверке дежурной смены командующий войсками округа отдал приказ на приведение радиолокационных станций в полную боевую готовность.

Личный состав дежурной смены воинской части выполнил задачу в установленные сроки и в полном объеме.

В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО генерал-полковник А.Дворников проверил готовность авиационных частей, дислоцированных в Ростовской, Волгоградской областях, а также в республике Северная Осетия Алания.

Оценив готовность учебно-материальной базы проверяемых воинских частей, командующий отметил качество оборудованных полос препятствий на приказарменной территории. Всего в соединениях и воинских частях округа к началу летнего периода обучения подготовлено более 200 учебно-тренировочных комплексов, оборудованных общевойсковыми полосами препятствий.

Также генерал-полковник А.Дворников положительно оценил новый подход отдельных командиров воинских частей в решении задачи подготовки дежурных подразделений, так называемых групп антитеррора с применением оборудования для пейнтбола при отработке тактики действий.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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Командующий войсками ЮВО проверил готовность авиационных частей округа

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